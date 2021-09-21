На одной из центральных улиц Петрозаводска изменится схема движения

На двух перекрестках улицы Шотмана планируются изменения в организации движения, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Специалисты комитета жилищно — коммунального хозяйства городской мэрии с замначальника Госавтоинспекции Петрозаводска обсудили возможность изменения режима светофора на перекрестке улиц Шотмана и Железнодорожная для увеличения пропускной способности транспорта при движении по улице Шотмана (со стороны Первомайского проспекта).

На перекрестке улиц Шотмана и Чапаева изучили возможность организации поворота направо с улицы Шотмана на улицу Чапаева с двух полос.

В ближайшее время на данных перекрестках произойдут изменения.