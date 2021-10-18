На остров Кижи возобновляются социальные авиарейсы

Аэропорт Петрозаводска возобновляет социальные рейсы на Кижи и в Сенную Губу.

С аэропорта Петрозаводска 18 октября возобновляются социальные рейсы на остров Кижи и в Сенную губу. Об этом сообщается на сайте БУ РК «Аэропорт Петрозаводск».

Полеты будут совершаться один раз в неделю, по понедельникам, в 11.00. Стоимость билета составит 1190 рублей.

Продажу билетов осуществляет карельское агентство воздушных сообщений, расположенное по адресу: проспект Ленина, 38. Контактный телефон: 78-30-78.