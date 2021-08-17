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На острове Кижи будет построена новая канализация

Новости. Общество
12:10, 19 Августа 2021
фото: ©Игорь Георгиевский

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Главгосэкспертиза России утвердила документацию на строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в музее-заповеднике «Кижи», сообщили в правительстве Карелии.

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения объектов музея-заповедника «Кижи». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает строительство новых водопроводных и локальных очистных сооружений на острове Кижи, на землях особо охраняемых природных территорий, в водоохранной зоне Онежского озера. Здесь будут построены 1039,15 метров водопроводной и 1619,5 метров канализационной сетей.

В рамках проекта планируется и строительство двух канализационных насосных станций производительностью, соответственно, 6,86 и 7,34 кубометров в час, к которым подведут кабельные линии электроснабжения. Также здесь установят две емкости с запасом чистой воды, четыре смотровых колодца, двухсекционный резервуар-усреднитель, осадконакопитель, два блока биологической очистки и блок доочистки.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Атлант».

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Комментарии

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