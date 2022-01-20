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На острове Кижи храмы воспарили над лесами (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:20, 21 Января 2022
фото: Илья Тимин / https://vk.com/timini

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В Крещение на острове Кижи в Карелии можно наблюдать уникальное явление - храмы ненадолго воспаряют над лесами.

Известный карельский фотограф Илья Тимин в Крещенье запечатлел интересное явление.

Как рассказал фотограф, на территории музея-заповедника «Кижи» часовня во имя Нерукотворного образа из д. Вигово (конец XVII, конец XVIII в.), воспарила над Поселком Реставраторов (в народе - Кукуевка, исторически - Босарево), где проживают сотрудники музея во время вахтовой работы.

По словам Тимина, удачный наблюдатель может сфотографировать это явление даже на обычный мобильный телефон.

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