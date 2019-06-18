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Новости. Культура
13:43, 18 Июня 2019
фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

На острове Кижи пройдет фестиваль колокольных звонов

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С 20 по 23 июня на заповедном острове состоится традиционный Фестиваль колокольных звонов, в котором примут участие звонари из Карелии, Москвы и Великого Новгорода, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи".

В фестивале примут участие звонари музея "Кижи", Даниловского монастыря в Москве, Софийского кафедрального собора Великого Новгорода, музея деревянного зодчества "Витославлицы", храмов Петрозаводска и Чалны.


Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

Гости фестиваля смогут оценить звучание звонниц колокольни Кижского погоста, часовни Архангела Михаила, часовни во имя Нерукотворного образа из деревни Вигово, часовни Кирика и Улиты в деревне Воробьи.


Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

Программа Фестиваля колокольных звонов:

20 июня

Приезд участников фестиваля на остров Кижи, экскурсии, знакомство с памятниками деревянного зодчества.

В течение дня – колокольные звоны на острове Кижи

21 июня

15.00 – выступление вокального ансамбля Петрозаводской епархии;

16.00-19.00 – rолокольные звоны на часовне Архангела Михаила из д. Леликозеро;

21.00-22.30 – вечерние колокольные звоны на часовне во имя Нерукотворного образа из д. Вигово.


Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

22 июня

8.30-19.00 – колокольные звоны на часовне Архангела Михаила из д. Леликозеро;

13.00-13.30 – молебен и концерт хора певчих Спасо-Кижского погоста в церкви Покрова Пресвятой Богородицы;

13.45-15.30 – творческая мастерская "Искусство колокольных звонов";

Концерт духовной музыки (Хор певчих прихода Спасо-Преображенского храма о. Кижи) и колокольных звонов.

15.30 – колокольные звоны перед службой в церкви Покрова Пресвятой Богородицы;

16.00 – служба в церкви Покрова Пресвятой Богородицы;

16.15-18.00 – посещение часовен с исполнением звонов в деревнях Кижского ожерелья.


Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

23 июня

8.30-19.00 – колокольные звоны на часовне Архангела Михаила из д. Леликозеро;

09.30, 11.30 – колокольные звоны перед и после службы в церкви Покрова Пресвятой Богородицы;

10.00 – служба в церкви Покрова Пресвятой Богородицы;

12.00-14.30 – Круглый стол "Итоги и перспективы проведения фестивалей колокольных звонов на острове Кижи".

 

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