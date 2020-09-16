На острове Кижи в Карелии появилась собственная метеостанция (ФОТО)

Метеостанция поможет бороться со свалками.

Благодаря экологическому проекту, на острове Кижи появилась своя метеостанция. Она будет систематически записывать скорость ветра, количество осадков, температуру воды и воздуха – факторы, влияющие (в том числе) на биологические и химические процессы в отходах на свалках, сообщили в паблике музея-заповедника.







© паблик Вконтакте Музей Кижи

Эта метеорологическая информация поможет лучше понимать и анализировать процессы, которые регистрируют ученые при исследовании животных, растений, качества воды, воздуха и почвы.







© паблик Вконтакте Музей Кижи

Также метеоданные позволят сотрудникам музея "Кижи" выстроить гибкую логистику по ликвидации незаконных свалок – тем самым помогут уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

В данный момент метеостанция проходит тестирование.