На острове в Карелии сгорел ангар с машинами, есть пострадавший

Пожар произошел на острове Лункулансаари 26 июня, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.46 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в бытовке (ангаре) на о. Лункулансаари, у д. 1. В 6.30 пожар ликвидирован.

В результате пожара сгорел ангар, автомобиль Ford Focus, бампер Great Wall Hover и бампер еще одного автомобиля, а также прицеп.

У мужчины обгорели кисти рук (10%). Его доставили в Питкярантскую ЦРБ.



Погибших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.