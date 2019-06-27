На острове в Карелии сгорел ангар с машинами, есть пострадавший

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел на острове Лункулансаари 26 июня, сообщили в МЧС Карелии.
В 5.46 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района привлекались для ликвидации пожара в бытовке (ангаре) на о. Лункулансаари, у д. 1. В 6.30 пожар ликвидирован.
В результате пожара сгорел ангар, автомобиль Ford Focus, бампер Great Wall Hover и бампер еще одного автомобиля, а также прицеп.
У мужчины обгорели кисти рук (10%). Его доставили в Питкярантскую ЦРБ.
Погибших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
24.06.2019, 13:53
25.06.2019, 12:10
25.06.2019, 10:25
24.06.2019, 10:45
21.06.2019, 12:14
Аналитика
Сегодня 13:24
Обществоведение
В рамках программы поддержки местных инициатив заброшенный пустырь в микрорайоне Кукковка III будет благоустроен и на нем появятся уникальные для Петрозаводска арт-объекты.
26.06.2019 11:48
24.06.2019 13:53
24.06.2019 12:48
24.06.2019 09:12
Чтиво
26.06.2019 15:40
Личное мнение
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
21.06.2019 13:23
13.06.2019 10:56
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии