На открытой планерке в мэрии Петрозаводска обсудят ремонт городских дорог

Горожане смогут прийти на совещание или посмотреть прямую трансляцию мероприятия, сообщили в администрации Петрозаводска.

В понедельник, 31 мая, в 10 часов пройдет очередное открытое городское планерное совещание. Оно будет посвящено ремонту дорог в Петрозаводске.

Совещание будет проходить в течение часа, регистрация будет осуществляться до начала мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и могут выноситься на обсуждение на следующие совещания.

Присутствующие лица могут давать справки и информацию по обсуждаемым вопросам, задавать вопросы докладчикам, содокладчикам, выступающим на заседании приглашенным лицам по существу обсуждаемых тем.

Администрация напоминает участникам совещания о недопустимости оскорблений, обвинений, призывов к незаконным действиям, а также о противоэпидемических требованиях: масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.