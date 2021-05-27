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На открытой планерке в мэрии Петрозаводска обсудят ремонт городских дорог

Новости. Общество
12:00, 28 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Горожане смогут прийти на совещание или посмотреть прямую трансляцию мероприятия, сообщили в администрации Петрозаводска.

В понедельник, 31 мая, в 10 часов пройдет очередное открытое городское планерное совещание. Оно будет посвящено ремонту дорог в Петрозаводске.

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Совещание будет проходить в течение часа, регистрация будет осуществляться до начала мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и могут выноситься на обсуждение на следующие совещания.

Присутствующие лица могут давать справки и информацию по обсуждаемым вопросам, задавать вопросы докладчикам, содокладчикам, выступающим на заседании приглашенным лицам по существу обсуждаемых тем.

Администрация напоминает участникам совещания о недопустимости оскорблений, обвинений, призывов к незаконным действиям, а также о противоэпидемических требованиях: масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.

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Комментарии

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drug
2021-05-28 12:23:07
Хотелось бы, что бы обсудили вопрос о необходимости ремонта дорог на следующих улицах: Онежской флотилии - Судостроительной, Новосулажгорской - Сулажгорской.
Наверно легко делать там - где и так все хорошо.
Давно не был на Пограничной - после перезда в сторону Ветеренарного все было убито в хлам.
Все ремонты были запланированы до назначения нового главы - но запланированы для хороших людей и в хороших местах.
Все как и раньше - лишь бы не как на Ленинградской.
Гость
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