На оживленной магистрали Петрозаводска автомобиль выбросило на тротуар (ВИДЕО)

Легковушка вылетела с проезжей части на Лесном проспекте.

Утром 17 октября, в 8.30 на Лесном проспекте произошло ДТП с участием легкого автомобиля Toyota Mark. Видео аварии было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, Toyota, ехавшая по Лесному проспекту в сторону верхнего Чапаевского кольца, ушла в занос в районе пересечения с улицей Сыктывкарская. Машину вынесло с проезжей на газон и тротуар, при этом оказался сбит дорожный знак.

Автомобиль получил механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.