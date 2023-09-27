На оживленном проспекте Петрозаводска стало светлее

На Первомайском проспекте завершена реконструкция уличного освещения.

Как сообщили в «Петрозаводских энергетических системах», на Первомайском проспекте карельской столицы установили 52 опоры, смонтировали 102 светодиодных светильника и два шкафа управления.



Энергетики проложили 166 метров кабельной линии, а также 2506 метров самонесущего изолированного провода.



Для более равномерного освещения проезжей части на большей части опор разместили по два светильника, добавили в компании.





