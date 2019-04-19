На Пальеозерской ГЭС завершился капитальный ремонт оборудования

В ходе реализации ремонтной программы энергетики ПАО "ТГК-1" в установленные графиком сроки завершили капитальный ремонт гидроагрегата № 1 мощностью 12,5 МВт на Пальеозерской ГЭС, верхней ступени Каскада Сунских ГЭС.

Ремонтные работы продолжались более пяти месяцев – за это время выполнен большой объем регламентированных и сверхтиповых работ с полной разборкой и выемкой рабочего колеса.

"В целях обеспечения эффективной и надежной эксплуатации станции одновременно с осуществлением ремонта гидроагрегата был проведен ремонт бетонного водовода, отсасывающей трубы, спиральной камеры, а также аварийно-ремонтных затворов", – отмечает директор Каскада Сунских ГЭС ПАО "ТГК-1" Евгений Лопатин.

Модернизация энергетического оборудования на Каскаде Сунских ГЭС направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования и повышение экологической безопасности производства.