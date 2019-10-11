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Новости. Общество
13:19, 11 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

На пасеке в Карелии спасли пчел от опасных клещей

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В Прионежском районе в течение нескольких месяцев боролись с варроатозными клещами, из-за которых погибали пчелы.

В конце апреля на пасеке в Прионежском районе были введены ограничительные мероприятия, в связи с выявлением при исследовании погибших пчел варроатозных клещей сильной степени поражения. Минсельхозом республики был разработан план противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по локализации варроатоза.

Судя по информации министерства, работа по борьбе с клещами  дала результаты. Ограничительные мероприятия на пасеке сегодня отменены. Варроатоз пчелам больше не страшен.

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