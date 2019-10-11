На пасеке в Карелии спасли пчел от опасных клещей

В Прионежском районе в течение нескольких месяцев боролись с варроатозными клещами, из-за которых погибали пчелы.

В конце апреля на пасеке в Прионежском районе были введены ограничительные мероприятия, в связи с выявлением при исследовании погибших пчел варроатозных клещей сильной степени поражения. Минсельхозом республики был разработан план противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по локализации варроатоза.

Судя по информации министерства, работа по борьбе с клещами дала результаты. Ограничительные мероприятия на пасеке сегодня отменены. Варроатоз пчелам больше не страшен.