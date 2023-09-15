На переходе через оживленный проспект в Петрозаводске сбили девушку

Автомобиль сбил переходившую проспект Невского девушку-пешехода.

Авария с участием пешехода произошла в столице Карелии в 8.01 утра в понедельник, 18 сентября.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения компании «Сампо», произошел на проспекте Ал. Невского в районе пересечения с улицей Льва Толстого.

Судя по видео, девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Перед ней остановились две машины, но еще один автомобиль решил объехать их слева и в результате сбил пешехода.

После падения девушка смогла подняться и самостоятельно покинуть проезжую часть. Ее состояние уточняется.