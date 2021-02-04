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На перекрестке в Петрозаводске брошенный после ДТП автобус уже сутки мешает проезду (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:15, 05 Февраля 2021
фото: © паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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Водители в Петрозаводске возмутились, что уже 20 часов никто не убирает пассажирский автобус, брошенный после ДТП на перекрестке города.

В минувший четверг, 4 февраля, в 13.50 на пересечении ул.Балтийская-ул.Лыжная сломался автобус: черный дым, вырвавшийся из выхлопной трубы общественного транспорта, напугал пассажиров, и они спешно покинули салон.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент происшествия.

Автобус покинули не только пассажиры, но и водитель.

В результате вечером в четверг в час пик на перекрестке образовалась "пробка", так как водители вынуждены были объезжать препятствие в виде брошенного автобуса.

Прошло 20 часов, ничего не изменилось.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", сегодня утром, 5 февраля, автомобилисты вновь встали в "пробке" из-за оставленного автобуса.

"Автобус стоит с 14 часов 4 февраля, водитель бросил и ушел, проезжал экипаж ППС, машина ГИБДД. Никому нет дела, полный пофигизм, а что, никому ведь не мешает!", - возмущаются водители.

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