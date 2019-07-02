На Перевалке заработал новый светофор

На пересечении улиц Пархоменко и Сыктывкарской подключили новый светофор, сообщили в администрации Петрозаводска.

Оборудованный на пересечении улиц Сыктывкарской и Пархоменко светофор ввели в эксплуатацию.

Администрация Петрозаводского городского округа просит автомобилистов быть внимательными к сигналам нового дорожного объекта.