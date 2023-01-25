На Первенстве России спортсменка из Карелии совершила «серебряный» прыжок в 12 метров 82 сантиметра

Легкоатлетка из Карелии Елизавета Коротянская стала серебряным призером Первенства России в тройном прыжке.

Как сообщает паблик «Спорт — норма жизни», в эти дни в Смоленске проходит Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Елизавета Коротянская завоевала «серебро» в тройном прыжке. Ее результат — 12 метров 82 сантиметра.

Отметим, что серебряная медаль Первенства страны — это лучший результат карельских легкоатлетов в тройном прыжке за последние 20 лет.

Поздравляем спортсменку и ее тренеров Сергея Василенка и Татьяну Вологдину!