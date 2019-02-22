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Новости. Общество
16:44, 22 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

На первой "Ласточке" из Пскова в Петрозаводск отправились 120 человек

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В пятницу поезд "Ласточка" отправился из Пскова в Петрозаводск в первый раз.

В торжественном пуске состава в Пскове участвовали глава области Михаил Ведерников и заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. На поезде поехали 120 человек, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Как, губернатор подчеркнул, что этот маршрут свяжет регион с ближайшими соседями - Великим Новгородом, Ленобластью и Петрозаводском. Все эти регионы участвуют в проекте "Серебряное ожерелье", и новый поезд даст дополнительный стимул для развития туризма во всех субъектах.

Также губернатор напомнил, что "Ласточки" будут не только связывать друг с другом регионы, но и города в области. Так, "Ласточка", следующая в Новгород и Петрозаводск, будет останавливаться в Плюссе и Стругах Красных, что позволит жителям этих районов быстро добраться до различных населенных пунктов.

Дмитрий Пегов отметил, что расписание "Ласточек" состыковано друг с другом и с "Сапсаном", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом.

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