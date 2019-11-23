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Новости. Культура
11:03, 23 Ноября 2019
фото: скриншот видео Первого канала

На Первом канале назвали Мужской хор Карелии "лучшим будильником" (ВИДЕО)

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Выступление коллектива из Карелии показали на Первом канале и сравнили эффект от него с "лучшим в мире будильником".

Мужской хор выступил в утреннем эфире Первого канала с песней "Старик и кляча"

"Будем вас будить. И сегодня у нас самый лучший в мире будильник какой только можно было выдумать. Мы встречаем это утро вместе с Мужским хором Карелии под управлением Алексея Умнова", - так представили коллектив из Карелии в эфире центрального телевидения.

Запись выступления Мужского хора Карелии на Первом канале опубликована в сообществе коллектива.

В паблике Мужского хора республики также сообщается, что коллектив завоевал звание лауреата II степени в категории "Взрослые любительские хоры" Всероссийского хорового фестиваля, участие в котором принимали только лучшие по итогам окружных конкурсов коллективы.

Ранее сообщалось, что уроженка Карелии снялась в фильме "Рюриковичи" для Первого канала

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Комментарии

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Жорж
2019-11-23 11:57:11
Мда , уж , точно из Карелии , судя по песне и певцам .
Гость
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