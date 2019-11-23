На Первом канале назвали Мужской хор Карелии "лучшим будильником" (ВИДЕО)

Выступление коллектива из Карелии показали на Первом канале и сравнили эффект от него с "лучшим в мире будильником".

Мужской хор выступил в утреннем эфире Первого канала с песней "Старик и кляча"

"Будем вас будить. И сегодня у нас самый лучший в мире будильник какой только можно было выдумать. Мы встречаем это утро вместе с Мужским хором Карелии под управлением Алексея Умнова", - так представили коллектив из Карелии в эфире центрального телевидения.

Запись выступления Мужского хора Карелии на Первом канале опубликована в сообществе коллектива.

В паблике Мужского хора республики также сообщается, что коллектив завоевал звание лауреата II степени в категории "Взрослые любительские хоры" Всероссийского хорового фестиваля, участие в котором принимали только лучшие по итогам окружных конкурсов коллективы.

Ранее сообщалось, что уроженка Карелии снялась в фильме "Рюриковичи" для Первого канала