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Новости. Культура
08:05, 14 Ноября 2019
фото: источник паблик Лахденпохья-Навсегда

Уроженка Карелии снялась в фильме "Рюриковичи" для Первого канала

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Уроженка Лахденпохьи Валентина Бортовик снялась в 8-серийном фильме "Рюриковичи" для Первого канала.

Как сообщается паблике "Лахденпохья – Навсегда", в обычной жизни Валентина живет в Петербурге и работает на Пятом канале.

Валентина рассказала паблику своего родного города, как она попала в проект.

"Попала в проект, как и во все остальные фильмы, просто раздался звонок от агента с предложением поучаствовать в роли княжны (они знают мою любовь к историческим фильмам), - рассказала Валентина. - Позже узнала, что в назначенные дни съёмок не могу присутствовать, но все же сумела вырваться из Петербурга совсем ненадолго, и мне уже досталась роль придворной девицы, следовавшей со всей знатной семьей и княжеским двором за своим князем - Юрием Долгоруким. На месте съемок для реалистичности меня одарили самой послушной и немногословной партнершей по съемкам - козочкой Авророй".


источник фото паблик Лахденпохья-Навсегда

По словам Валентина Бортовик, были интересные костюмы, красивые локации и очень весёлая съемочная группа.

"В "Рюриковичах" все роли без слов, озвучиванием занимались лишь пару человек. Еще все очень внимательно относились к достоверности, чтобы не было ляпов. Нам смыли косметику с лица, запачкали грязью, то и дело поправляли костюм и обновляли "следы тяжелого пути". Длинные ногти с маникюром приходилось прятать в длинных рукавах костюма. Под конец съёмок на большое поле, где снимали последнюю сцену, выскочили дикие кабаны - мама с большим выводком. Все замерли, а режиссёр начал шутить в мегафон, успокаивая всех. Мы оперативно завершили съемку и уехали от греха подальше", - поделилась впечатлениями актриса.

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