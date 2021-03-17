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На первом российском курорте в Карелии отреставрировали дом смотрителя (ФОТО)

Новости. Общество
15:24, 18 Марта 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Дом смотрителя курорта в Марциальных Водах после реконструкции планируется открыть для посетителей в этом году, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Реставрацией исторического здания 1830 года постройки занимались опытные специалисты из Вологды: осенью 2019-го сруб здания был перевезен в село Семенково, поскольку проводить работы на месте нельзя было из-за санитарной зоны месторождения минеральных вод.

В конце 2020-го историческое здание вернулось в Карелию и было установлено на обновленный фундамент. По информации Управления по охране объектов культурного наследия, при реставрации сруба использовано только 20 процентов нового материала, основной объем древесины подлинный. Кроме того, полностью восстановлено декоративное убранство дома, включая оконные наличники, ограждение крыльца. Отреставрированы и внутренние дубовые двери.

Реконструкция проводились в рамках целевой программы развития республики до 2020 года и плана подготовки празднования 300-летия образования первого русского курорта "Марциальные воды". Финансирование осуществлялось за счет средств федерального и республиканского бюджетов, общая стоимость составила около 22,5 млн рублей.

Реставрация позволила не только сохранить объект культурного наследия, но и увеличить площадь здания для музейных выставок. Это удалось благодаря тому, что приподняли цокольный этаж. Помещения в нём будут задействованы для размещения экспозиции. Над разработкой ее концепции сейчас работают специалисты. Экспонаты музея расскажут об истории первого российского курорта "Марциальные Воды", открытого в 1719 году по указанию Петра I, Северной войне, появится здесь и небольшое мультимедийное пространство.

В цокольном этаже разместится выставка, посетив которую можно будет узнать все об образовании наших лечебных воде и грязи, их свойствах. Одно из помещений отдадут под временные экспозиции.

"Конечно, еще необходимо привести в порядок окружающую территорию. Дал поручение приступить к работам по благоустройству, как только позволят погодные условия", - отметил Парфенчиков, а также напомнил, что реставрация Дома смотрителя стала завершающим этапом восстановления исторических построек курорта "Марциальные воды": в 2016 году были отреставрированы павильоны над источниками минеральных вод, а в 2019-м проведена выборочная реставрация Церкви Святого Апостола Петра.

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