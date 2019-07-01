На Петрозаводск 2 июля могут обрушиться грозы

О погоде на 2 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем – небольшой кратковременный. Возможны грозы.



Ветер юго-западный слабый, днем при грозе порывистый.



Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +14 градусов. Днем воздух прогреется до +19, +21.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Днем возможны грозы.



Ветер переменных направлений слабый, при грозах местами порывистый.



Ночью температура воздуха составит +9, +14 градусов, на севере похолодает до +6. Днем потеплеет до +17, +22 градусов, местами будет +12, +17.