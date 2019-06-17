На Петрозаводской ТЭЦ состоялась встреча энергетиков и депутатов Законодательного собрания Карелии

На Петрозаводской ТЭЦ состоялась встреча энергетиков филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" с делегацией депутатов Законодательного собрания Республики Карелия.

В ходе визита обсуждались ключевые инвестиционные проекты компании в регионе.

"Во время ознакомительной экскурсии по станции законодатели республики осмотрели модернизированное оборудование, а также ознакомились с ходом реконструкции тепловых сетей, начавшейся в 2007 году", — рассказал директор филиала Игорь Карцев.

В 2017 году был завершен самый масштабный за последние 40 лет проект по комплексной модернизации тепловых сетей в центре Петрозаводска — по улице Шотмана от Студенческого переулка до Лососинского парка. В настоящее время осуществляется замена тепловых сетей от Петрозаводской ТЭЦ до Первомайского проспекта.

"Проект модернизации тепловых сетей, рассчитанный на три года, находится у нас на особом контроле. Важнейшая для города тепловая артерия обеспечивает горячей водой и теплом более 200 тысяч жителей Сулажгоры, Октябрьского района, центра города, Зареки, Кукковки и Голиковки", — отметила заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Законодательного собрания Республики Карелия Светлана Бачой.

В завершении встречи законодатели отметили, что подготовка к отопительному сезону на предприятии ведется в полном объеме.