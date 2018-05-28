На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины

Мертвого мужчину нашли на пляже на набережной Гюллинга, сообщили в МВД Карелии.

В понедельник, 28 мая, в 15.00 на пляже на набережной Гюллинга обнаружен труп мужчины в одежде.

Причина смерти и возраст умершего не называются.

В полиции отметили, что смерть мужчины наступила не сегодня.