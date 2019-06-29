На площади Кирова начался парад военной техники

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Военный парад пройдет в честь 75-летия освобождения Петрозаводска.
В 10.00 на пл. Кирова началось торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона и частей Северо-Западного федерального округа.
С 10.00 до 15.00 также на площади будет проходить выставка военной техники, более 20 действующих единиц, включая легенду Великой Отечественной войны - танк Т-34.
Во время парада механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град".
Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.
Камеры компании "Сампо.ру" запечатлели происходящие события на площади Кирова.
Смотрите онлайн-трансляцию здесь.
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