На поиски пропавших на Белом море туристов вылетел вертолет

На поиски байдарочников из Санкт-Петербурга направлен вертолёт Ми-8, сообщает ГУМЧС по Карелии.

"Из Санкт-Петербурга на место происшествия на поиски туристов направлена авиация МЧС России, вертолёт Ми-8. Поиски на воде затруднены из-за высоких волн в районе данных островов размерами от 1,5 до 2 метров и сильной ветровой нагрузки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что группа туристов официально не зарегистрированная в МЧС в составе 10 человек, один из которых подросток 15 лет, путешествовала из населённого пункта Сумский Посад на остров Кондостров на пяти байдарках.

В настоящее время группа на связь не выходит, хотя должна была выйти 26 июля. С Кондострова данную группу должны были забрать местные жители и перевести их обратно в Сумский Посад, затем они должны были вернуться в Санкт-Петербург.

Напомним, родственники пропавших туристов обратились за помощью ночью 31 июля. Последний раз, по их словам, байдарочники выходили на связь 24 числа.

На поиски путешественников вышли сотрудники оперативной группы ГУМЧС, местной пожарно-спасательной бригады, ГИМС, волонтеры.

По словам замначальника ГУМЧС по Карелии Александра Фролова, с 28 июля на Белом море стоит непогода, порывы ветра достигают 18-20 м/с.