На популярнейшем среди россиян курорте предупредили о риске возникновения цунами

В турецкой Анталье ощутили толчки от новых землетрясений, но позже власти успокоили отдыхающих.

Новые землетрясения на юго-востоке Турции почувствовали и в курортной Анталье, но на отдыхе российских туристов это не сказалось, заявили РИА Новости в губернаторстве провинции.

Власти прибрежных турецких провинций Анталья и Мерсин после новых землетрясений на юго-востоке Турции призвали граждан не приближаться к берегу моря после новых землетрясений на юго-востоке страны, так как был риск повышения уровня воды. Риска цунами после новых землетрясений на юго-востоке Турции нет, предупреждение снято, заявил позже вице-президент страны Фуат Октай.

«Да, соответствующее предупреждение было после землетрясений, которые почувствовали и мы, здесь. Это норматив, такие предупреждения делаются», — заявили в губернаторстве.

По словам собеседника агентства, на отдыхе туристов, в частности российских, землетрясения на юго-востоке страны не сказались.

«По крайней мере, к нам не поступали сообщения о какой-либо панике и недовольстве. Российские туристы любят Анталью и знают, что им всегда рады. Начиная с марта, у нас начинается сезон, надеемся, что на притоке туристов, в том числе российских, это не скажется. Этот сложный этап в истории страны будет преодолен», — сказал представитель местных властей.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш. По последним данным, в результате новых землетрясений погибли шесть человек, ранены около 300. После землетрясений 6 февраля часть улиц города Искендерун оказалась затопленной из-за поднявшегося уровня моря.