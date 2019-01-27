На пожарах в Карелии за год погибли более 40 человек

За год в республике произошло более тысячи пожаров, погибли 43 человека, сообщили в МЧС Карелии.

Замглавы региона по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын рассказал, что с начала прошлого года в республике зарегистрировано 1 060 пожаров.

Погибли 43 человека, пострадали 84 человека, спасли – 858.