На пожаре в Карелии нашли тело мужчины

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Труп нашли на месте пожара, произошедшего 22 марта в деревне Потаневщина, сообщили в Следкоме Карелии.
В 7.27 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в д. Потаневщина. В 11.10 пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС Карелии.
По информации Следкома, при тушении пожара в квартире было обнаружено тело 53-летнего мужчины, который там проживал.
Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.
В настоящее время проводится доследственная проверка.
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