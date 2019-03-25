На пожаре в Карелии нашли тело мужчины

Труп нашли на месте пожара, произошедшего 22 марта в деревне Потаневщина, сообщили в Следкоме Карелии.

В 7.27 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в д. Потаневщина. В 11.10 пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС Карелии.

По информации Следкома, при тушении пожара в квартире было обнаружено тело 53-летнего мужчины, который там проживал.

Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка.