На пожаре в Карелии нашли труп

На пожаре в Медвежьегорском районе, который тушили более семи часов, нашли тело, сообщили в МЧС Карелии.

Напмоним, в06.01 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского и Сегежского районов выехали на пожар в деревянном жилом доме в п. Шалговаары. В 09.05 пожар локализован.

На данный момент пожар ликвидирован.