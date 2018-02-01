На пожаре в Карелии обнаружено тело мужчины

В Сегеже на пожаре в жилом доме обнаружено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня днем, 1 феврля в 14.09, в Сегеже на улице Монтажников произошел пожар в квартире жилого 5-этажного дома.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, зафиксировали сильное задымление.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

Причины смерти и обстоятельства происшествия уточняются.

На месте работает следственная группа.