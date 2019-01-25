На пожаре в Карелии женщина получила ожоги

Пожар произошел в дачном доме в Сегежском районе 24 января, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.15 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме на ст. Майгуба. В 7.45 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью.

Женщина получила ожоги. Ее доставили в Сегежскую ЦРБ.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.