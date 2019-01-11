На пожаре в Петрозаводске пострадал человек, двух успели спасти

Пожар произошел в жилом доме поздним вечером на Вытегорском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

На Вытегорском шоссе 10 января в 23.33 произошел пожар в жилом доме. Повреждена комната на площади 7 кв метров.

Причина – неосторожность при курении.

Один человек получил ожоги 2 степени, спасено два человека.