На пожаре в Петрозаводске пострадал человек, двух успели спасти

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел в жилом доме поздним вечером на Вытегорском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.
На Вытегорском шоссе 10 января в 23.33 произошел пожар в жилом доме. Повреждена комната на площади 7 кв метров.
Причина – неосторожность при курении.
Один человек получил ожоги 2 степени, спасено два человека.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
07.01.2019, 16:16
07.01.2019, 11:05
Аналитика
Сегодня 12:14
Политкухня
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отливаются от российских.
Сегодня 09:30
09.01.2019 15:08
09.01.2019 11:15
09.01.2019 10:20
Чтиво
09.01.2019 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Где и как вы провели новогодние каникулы?
Комментарии