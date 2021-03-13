На проспекте Ленина появились новые дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей быть внимательными и обращать внимание на новые дорожные знаки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в центре города появились новые дорожные знаки в связи с решением запретить остановку автотранспорта на отдельных участках улиц.

Напомним, администрация столицы Карелии с 9 марта запретила остановку автотранспорта на участках улиц в центре и микрорайонах города.

"Ограничения призваны повысить безопасность дорожного движения и облегчить уборку инфраструктуры", - говорилось в сообщении на официальном сайте мэрии.

Полностью запрещена остановка на проспекте Ленина: по нечётной стороне между улицами Куйбышева и Пушкинской, по нечётной стороне между улицами Дзержинского и Андропова.

В ночное время (с 0.00 до 6.00) запрещена остановка на проспекте Ленина по чётной стороне от улицы Герцена до заездного кармана, по нечётной – до дома № 31, а также по нечётной стороне проспекта Ленина от Институтского проезда до улицы Анохина.

Постоянно ограничения действуют по нечётной стороне от здания № 31 до улицы Антикайнена и по чётной стороне от улицы Анохина до дома № 28.

Полностью запрещена остановка по нечётной стороне проспекта Ленина от улицы Анохина до улицы Шотмана и по чётной стороне вдоль дома № 38 до площади Гагарина. На участке до улицы Шотмана остановка запрещена в ночное время (с 0.00 до 6.00).

Постоянные ограничения действуют по чётной стороне Лесного проспекта от Лососинского шоссе до Высотного проезда, на Кукковском кольце, по нечётной стороне Комсомольского проспекта от Карельского проспекта (Кукковского кольца) до улицы Ровио, а также на Лыжной улице (между улицами Мончегорской и Ломоносова).

Кроме того, запрещена остановка автомобилей на участке улицы Еремеева, на противоположной стороне от Левашовского бульвара.

Схемы участков, где запрещена остановка, смотрите здесь.