Власти Петрозаводска полностью запретят остановку автотранспорта на многих улицах

Администрация столицы Карелии с 9 марта запретит остановку автотранспорта на участках улиц в центре и микрорайонах города.

"Ограничения призваны повысить безопасность дорожного движения и облегчить уборку инфраструктуры", - говорится в сообщении на офциальном сайте мэрии.



Полностью будет запрещена остановка на проспекте Ленина: по нечётной стороне между улицами Куйбышева и Пушкинской, по нечётной стороне между улицами Дзержинского и Андропова.



В ночное время (с 0.00 до 6.00) будет запрещена остановка на проспекте Ленина по чётной стороне от улицы Герцена до заездного кармана, по нечётной – до дома № 31, а также по нечётной стороне проспекта Ленина от Институтского проезда до улицы Анохина.

Постоянно ограничения будут действовать по нечётной стороне от здания № 31 до улицы Антикайнена и по чётной стороне от улицы Анохина до дома № 28.



Полностью будет запрещена остановка по нечётной стороне проспекта Ленина от улицы Анохина до улицы Шотмана и по чётной стороне вдоль дома № 38 до площади Гагарина. На участке до улицы Шотмана остановка будет запрещена в ночное время (с 0.00 до 6.00).



Постоянные ограничения будут действовать по чётной стороне Лесного проспекта от Лососинского шоссе до Высотного проезда, на Кукковском кольце, по нечётной стороне Комсомольского проспекта от Карельского проспекта (Кукковского кольца) до улицы Ровио, а также на Лыжной улице (между улицами Мончегорской и Ломоносова).



Кроме того, будет запрещена остановка автомобилей на участке улицы Еремеева, на противоположной стороне от Левашовского бульвара.

Схемы участков, где буде запрещена остановка, смотрите здесь.