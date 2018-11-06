На районы Карелии в среду опустится туман

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О погоде на 7 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 7 ноября будет облачная погода. Временами ожидается небольшой дождь.
Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный слабый.
Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем воздух прогреется до +4, +6.
В Карелии будет облачно. Ночью в большинстве районов выпадут небольшие осадки. Ночью и утром местами туман.
Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный.
Температура ночью -1, +4 градуса, днем потеплеет до +3, +8.
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