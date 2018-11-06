На районы Карелии в среду опустится туман

О погоде на 7 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 ноября будет облачная погода. Временами ожидается небольшой дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный слабый.

Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем воздух прогреется до +4, +6.

В Карелии будет облачно. Ночью в большинстве районов выпадут небольшие осадки. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Температура ночью -1, +4 градуса, днем потеплеет до +3, +8.