На развитие сельских школ Карелии повлияла демографическая ситуация, заявили власти

Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.

Как пояснила заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник, вопросы реорганизации учебных заведений будут приниматься учредителями - органами местного самоуправления после полной проработки вопроса при участии родителей и педагогов, депутатов всех уровней и профессионального сообщества.

Вместе с тем, отметила Подсадник, на сегодняшний день в Карелии 207 школ, из них 111 расположены в сельской местности, из них 44 – малокомплектные. Фактически каждая пятая школав регионе. За последние 6 лет количество школьников увеличилось более чем на 5 тысяч человек, а численность учеников сельских школ снизилась более чем на 1 тысячу.

"Мы очень любим наши сельские школы, знаем, как много делают педагоги, родители для создания домашней, уютной, доброй атмосферы в них, немалые бюджетные средства вкладываются в сельские школы (к примеру, программа ремонтов спортивных залов сельских школ). Но анализ демографической ситуации, результаты деятельности школ свидетельствуют о необходимости принятия ряда управленческих решений", - заявила чиновница.

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