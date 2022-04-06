На ремонт плотины на реке Вама в Карелии не нашлось желающих

Конкурс на ремонтные работы стоимостью почти 50 миллионов рублей признан несостоявшимся.

Конкурсная комиссия Управления капитального строительства Карелии признала несостоявшимися торги на проведение капитального ремонта плотины на реке Вама в Пудожском районе. Как говорится в протоколе комиссии, на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.

Напомним, на капремонт плотины было выделено почти 50 миллионов рублей. К работам планировалось приступить сразу после заключения контракта, а завершить их – в январе 2023 года.