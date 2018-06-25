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Новости. Общество
11:24, 25 Июня 2018

На ремонт участка федеральной трассы в Карелии потратят 223 млн

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Ремонт федеральной автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии обойдется в 223,5 млн рублей.

Как пишет Агентство строительных новостей, это стартовая цена аукциона, о котором информирует сайт госзакупок. Заказчик - ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н. В. Смирнова ФДА". Заявки принимаются до 9 июля, торги состоятся 13 июля 2018 года. Договор с победителем заключается до 20 октября 2019 года.

Как следует из техзадания, ремонту подлежит участок с 273 по 293 км в Сортавальском и Питкярантском районах Карелии. На 278-280 км дорога проходит по берегу Ладожского озера. По всей трассе присутствуют скальные выходы. Основные дефекты – поперечные и продольные трещины, колейность, расползание кромки проезжей части, подмывание обочины дороги ввиду отсутствия дренажа. Тенденции к увеличению дефектов нет.

На ремонтируемом участке насчитывается 72 водопропускные трубы, 9 автобусных остановок, АЗС, 56 съездов. Проект предусматривает максимальное использование существующего земляного полотна, ремонт водопропускных труб, примыканий, обочин, водоотвода и многое другое.

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