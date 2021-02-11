На российско-финляндской границе ограничат движение через пункт пропуска Ниирала в Карелии

Причиной ограничения стало отсутствие медицинских работников для проведения тестирования на коронавирус.

Власти Финляндии приняли решение об ограничении движения через пункт пропуска Ниирала в Карелии в ночные часы. Как пишет Yle, причиной введения ограничительных мер стало отсутствие медицинских работников для проведения тестирования на коронавирус.

Ограничения вступают в силу 19 февраля и будут действовать до 25 февраля. Однако они не распространяются на грузовой транспорт и на лиц, у которых есть неотложная причина пересечь границу ночью.