На российско-финляндской границе в Карелии отмечен резкий рост трафика

В основном границу пересекают российские граждане.

На самом популярном в Карелии пункте перехода российско-финляндской границы Вяртсиля-Ниирала отмечен резкий рост траффика в сравнении с прошлым годом, когда действовали более жесткие санитарные ограничения. По данным пограничной службы Финляндии, в марте на этом участке границы зафиксировано 18 199 пересечений, что на 58% выше, чем в аналогичный период 2021 года.

Больше всего, среди тех, кто проходил пограничный контроль в Вяртсиля-Ниирала, оказалось россиян – 13 036 человек, или около 72%. Доля финских граждан составила в марте 4 705 человек, или около 26%. Остальные – граждане других стран.