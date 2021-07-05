На российско-финляндской границе в Карелии отмечен рост трафика

Ослабление карантинных ограничений привело к увеличению количества пересечений границы на 60%.

Впервые после введения мирового карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции на карельском участке российско-финляндской границы наметилось оживление трафика. По данным Пограничной службы Финляндии, в июне на самом популярном в Карелии пункте автомобильного пропуска Вяртсиля-Ниирала было зафиксировано 15 402 пересечения границы. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, когда через границу шел, в основном, грузовой транспорт, движение увеличилось почти на 60%, а по нынешним временам это – уже рекордный рост.

Его главной причиной стало ослабление коронавирусных ограничений, которые были введены в 2020 году по обе стороны российско-финляндской границы.

Читайте подробнее в статье «Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией».