Реклама
Прислать новость
Тротиловые шашки нашли возле спорткомплекса в Петрозаводске 5
05.07.2021 15:29
В Сочи самолет взлетел с затопленной полосы аэропорта 1
05.07.2021 22:30
Глава Петрозаводска распорядился проверить все люки после падения инвалида по зрению 10
05.07.2021 17:04
В Карелии водитель на внедорожнике нагло заехал в озеро, где купались дети (ВИДЕО) 6
05.07.2021 16:34

На российско-финляндской границе в Карелии отмечен рост трафика

Новости. Экономика
14:30, 06 Июля 2021
фото: ©Столица на Онего

Ослабление карантинных ограничений привело к увеличению количества пересечений границы на 60%.

Впервые после введения мирового карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции на карельском участке российско-финляндской границы наметилось оживление трафика. По данным Пограничной службы Финляндии, в июне на самом популярном в Карелии пункте автомобильного пропуска Вяртсиля-Ниирала было зафиксировано 15 402 пересечения границы. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, когда через границу шел, в основном, грузовой транспорт, движение увеличилось почти на 60%, а по нынешним временам это – уже рекордный рост. 

Его главной причиной стало ослабление коронавирусных ограничений, которые были введены в 2020 году по обе стороны российско-финляндской границы.

Читайте подробнее в статье «Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

Сегодня 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»