Аномальное тепло обрушится на Россию в середине марта

Вся территория страны с 15 марта окажется окрашена красным и густо-красным цветом.

Температура значительно выше климатической нормы прогнозируется на всей территории России с 15 марта. Об этом ТАСС в понедельник сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со среды, вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке», — сказал он.

По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Дальнего Востока будет на 14-17 градусов выше нормы с 15 марта.

«Например, если в Якутске в понедельник ночью до минус 25-30 градусов, а днем — до минус 10-15 градусов, то уже в среду ночью будет минус 8-13 градусов и днем — минус 1-5 градусов. Это теплынь, конечно. Но на всей территории страны погода ожидается теплая по отношению к климатической норме», — отметил он.