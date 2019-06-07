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Новости. Общество
09:06, 07 Июня 2019
фото: Максим Смирнов

На рыбзаводах в Кондопоге начинается монтаж внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения

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В рамках работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия формируется заявка на софинансирование строительства инфраструктуры – подъездной дороги и очистных сооружений, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

На рыбоперерабатывающих заводах в Кондопоге начинается строительство внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Проводятся работы по устройству замкнутого теплового контура здания: земляные и фундаментные работы, устройство металлического каркаса здания и кровли, обшивка фасада здания.

В рамках работы пятой рабочей группы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия формируется заявка в фонд развития моногородов на софинансирование строительства инфраструктуры – подъездной дороги и очистных сооружений. Об этом сегодня в ходе выездного совещания на объекте сообщил министр экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков.


Максим Смирнов

"Проект действительно интересный - строятся два рыбзавода. Аналогичных заводов в республике ещё не было. Проект важен, как для Кондопожского района, так и для экономики республики. Надеемся, что строительство этих заводов даст мультипликативный эффект – другие рыболовецкие предприятия придут в республику, увидев какие преимущества мы предоставляем. Инвесторам мы создаём все условия, в том числе сформирована заявка в фонд развития моногородов на строительство инфраструктуры – подъездной дороги и очистных сооружений", – сказал Павел Буренков.

Суммарно объём помощи инвестору составит около 100 миллионов рублей. Софинансирование из бюджета республики – 5%. Деньги в бюджете республике предусмотрены.

"Для Кондопожского района это строительство, безусловно, большой плюс. Люди получат работу. Это движение. В Кондопоге давно не организовывалось новых производств. Это даст старт развитию и приходу других инвесторов на территорию. Мы ожидаем, что на двух заводах будет около двухсот рабочих мест. Тут появятся и дополнительные объекты, как например, гостиница для водителей, приезжающих в логистический центр, или ремонтные мастерские", – отметил Глава Кондопожского района Виталий Садовников.


Максим Смирнов

Директор ООО "Рыботорговая сеть" Петр Зубарев сообщил, что тёплый контур будет возведён к концу июня, к осени завершатся работы по сетям. Пуск предприятий планируется на второй квартал 2020 года. Основное оборудование уже закуплено.

Напомним, в Кондопоге ведется строительство двух рыбоперерабатывающих предприятий. Строится завод большой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб, суммарной производительностью филе и (или) фарша из трески или пикши, и (или) иной продукции из трески или пикши более 50 тонн в сутки и суммарной производительностью муки рыбной и (или) жира рыбьего, либо иных продуктов из отходов производства более 6 тонн в сутки с холодильником и логистическим центром. Реализацией инвестпроекта является ООО "Рыботорговая сеть". Общая стоимость проекта составляет 1 253,78 млн рублей.


Максим Смирнов

Также строится завод большой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб, суммарной производительностью филе и (или) фарша из трески или пикши, и (или) иной продукции из трески или пикши более 50 тонн в сутки и суммарной производительностью муки рыбной и (или) жира рыбьего, либо иных продуктов из отходов производства более 6 тонн в сутки с холодильником. Реализацией инвестпроекта является ООО "Группа "Баренц". Общая стоимость проекта – 919,9 млн рублей.

Компаниями ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" получена инвестиционная квота на вылов рыбы от Федерального агентства по рыболовству.

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