На саммите Путина и Трампа журналисты будут пить воду из-под крана

Финны сообщают, что вода в Суоми не закончится никогда и раздают бутылки.

Финляндия, как и обещала, пустила в ход приемы маркетинга для создания позитивного имиджа страны на фоне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоится 16 июля в Хельсинки, сообщает "Фонтанка".

Так, журналистам, которые приедут освещать встречу президентов, выдадут... пустые бутылки. Чтобы показать, что в Финляндии – самая чистая вода, представителям СМИ предложат самим наполнить бутылки водой из-под крана.

"Добро пожаловать на саммит г-на Трампа и г-на Путина! Финская водопроводная вода не закончится, даже если переговоры затянутся. Представители СМИ могут забрать свои бутылки для водопроводной воды во Дворце Финляндия", – пишет служба окружающей среды Хельсинки в "Твиттере".