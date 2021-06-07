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На заповедном острове в Карелии 12 июня состоится трейловый забег

Новости. Спорт
17:20, 08 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Фестиваль бега Кижи.Run 1.0»

Остров Кижи примет в День России участников трейлового забега, рассказали в правительстве Карелии.

На территории музея-заповедника острова Кижи в День России, 12 июня, состоится первый трейловый забег на 5 км, 10 км и 21 км. На старт выйдут любители бега и скандинавской ходьбы.

Остров регулярно принимает участников различных спортивных соревнований. Теперь настала очередь Кижи RUN.

Участников ждет насыщенная событийная программа: путешествие на остров, экскурсионная программа и, конечно, сам забег.

Остров Кижи — место, куда хочется возвращаться снова и снова. Отдых во всех смыслах даст новое дыхание тем, кому нужна перезагрузка, а также возможность расширить свой кругозор вместе с командой KareliaSport.

Регистрация на забег здесь

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-08 17:43:11
Троллевый ? :)
Изя
2021-06-08 17:51:32
театральный критик, побежишь или на самокате рванёшь , либо с аквалангом ? :) )))
баян
2021-06-08 17:41:15
Ещё цену подкорректировать бы уж слишком дороговато
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