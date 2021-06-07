На заповедном острове в Карелии 12 июня состоится трейловый забег

Остров Кижи примет в День России участников трейлового забега, рассказали в правительстве Карелии.

На территории музея-заповедника острова Кижи в День России, 12 июня, состоится первый трейловый забег на 5 км, 10 км и 21 км. На старт выйдут любители бега и скандинавской ходьбы.

Остров регулярно принимает участников различных спортивных соревнований. Теперь настала очередь Кижи RUN.

Участников ждет насыщенная событийная программа: путешествие на остров, экскурсионная программа и, конечно, сам забег.

Остров Кижи — место, куда хочется возвращаться снова и снова. Отдых во всех смыслах даст новое дыхание тем, кому нужна перезагрузка, а также возможность расширить свой кругозор вместе с командой KareliaSport.

Регистрация на забег здесь.