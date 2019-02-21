На севере Карелии 22 февраля похолодает до -28 градусов

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О погоде на 22 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 22 февраля будет переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северных направлений умеренный.
Температура ночью составит -15,-17 градусов, днем потеплеет до -6.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северных направлений, вечером на севере – юго-западный умеренный.
Ночная температура составит -14,-19 градусов, на севере и западе похолодает до -28. На востоке местами -8,-13 градусов.
Днем -6,-11 градусов, на севере до -16.
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