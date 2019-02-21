На севере Карелии 22 февраля похолодает до -28 градусов

О погоде на 22 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 22 февраля будет переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северных направлений умеренный.

Температура ночью составит -15,-17 градусов, днем потеплеет до -6.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северных направлений, вечером на севере – юго-западный умеренный.

Ночная температура составит -14,-19 градусов, на севере и западе похолодает до -28. На востоке местами -8,-13 градусов.

Днем -6,-11 градусов, на севере до -16.