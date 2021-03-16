Любитель химических испарений целый год держал в страхе город горняков в Карелии

Следователями Костомукши окончено расследование уголовного дела, где от рук рецидивиста пострадали несколько человек, сообщили в МВД Карелии.

Следственный отдел Костомукши окончил расследование соединенного уголовного дела, фигурант которого обвиняется сразу в 5 преступлениях. Представителям юстиции потребовалось провести скрупулезную работу по сбору доказательств вины обвиняемого – 25-летнего уроженца севера Карелии, ныне проживающего в городе горняков.

Тома уголовного дела охватывают события целого года. Так, в январе 2020 года в полицию Костомукши поступило сообщение, что за помощью к медикам обратился местный житель, избитый неизвестным. У пациента были диагностированы множественные переломы, гематомы, сотрясение головного мозга. Выяснилось, что 38-летнему костомукшанину не посчастливилось оказаться в комнате одного из общежитий города, когда туда зашел малознакомый мужчина, судя по виду изрядно выпивший. Без объяснения причин тот нанес потерпевшему несколько ударов по голове. Избитый горожанин спешно покинул помещение, но нападавший настиг его вновь, а затем и еще раз, сопровождая это ударами по голове. Лишь с третьего раза гость общежития скрылся от преследователя. Нападавший обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В феврале обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался тем, что местная жительница включила на своем телефоне музыку для создания атмосферы и потому не брала с собой, выходя из комнаты. Оставшись один, он проверил телефон и по смс-уведомлениям из банка понял, что на счете у женщины есть средства, после чего с помощью мобильного сервиса перевел себе 3 тысячи рублей. Тайное вскоре стало явным, костомукшанка потребовала деньги обратно, но ущерб так и не был возмещен, и она обратилась за помощью к правоохранителям.

Два следующих преступления приходятся на минувший сентябрь. Так, воскресным вечером рецидивист без причины в коридоре общежития избил постороннего человека. Шесть ударов кулаками по лицу и голове привели 39-летнего костомукшанина к медикам, которые диагностировали перелом нижней челюсти. Подсудимый так и не смог объяснить мотивы данного поступка, сославшись на алкогольное опьянение.

Буквально через несколько дней все тот же мужчина залез на огражденную территорию строительного магазина и вынес оттуда несколько лакокрасочных изделий, к которым питал пагубное пристрастие. Ночью любитель химических испарений вновь проник в тот же магазин и, помимо новой партии бутылок лакокрасочных изделий, взял из кассы 10 тысяч рублей.

Наконец, уже в январе этого года обвиняемый, находясь, как обычно, в состоянии опьянения, разбил кирпичом витрину магазина и выкрал хлебобулочную и молочную продукцию на сумму свыше полутора тысяч рублей, а заодно мелочь из кассы на 141 рубль.

По всем описанным случаям житель севера Карелии дал признательные показания. Ранее он судим за имущественные преступления. Соединенное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.