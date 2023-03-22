На севере Карелии бездомные собаки загорают на диванах у помойки (ФОТОФАКТ и ВИДЕО)

В Беломорске бродячие псы облюбовали мягкую мебель на помойке и наслаждаются жизнью.

В паблике газеты «Беломорская трибуна» опубликованы фото и видео, как бродячие собаки лежат на выброшенных кем-то диванах у помойки.

«Вот так в Беломорске круто живут собаки, лучше некоторых людей. Отдыхают спокойно, загорают себе», — сказал автор видео.

Ранее сообщалось, что Карелия готовится к началу раздельного сбора мусора, и скоро тех, кто выбрасывает шкафы и диваны на помойку, будут наказывать рублем.