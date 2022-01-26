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На севере Карелии бродячие собаки нападают на людей: прокуратура организовала проверку

Новости. Общество
08:40, 27 Января 2022
фото: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

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Прокуратура Беломорского района проверяет факты нападения на людей животных без владельцев, сообщили на сайте надзорного органа.

Прокуратура Беломорского района проводит проверку из-за размещенных в средствах массовой информации публикациям о наличии в Беломорске большого количества сбившихся в стаю собак, которые нападают на людей и повреждают их имущество.

Ранее, в декабре 2021 года, прокуратура направила в адрес главы администрации района информацию о необходимости принять дополнительные меры по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В результате принятых мер с помощью республиканского бюджета был заключен контракт на отлов животных с приютом из Сегежи. В ближайшее время будет отловлено 10 собак. Одновременно ведется подготовка по проведению аукциона, который определит подрядчика, работающего с животными, на территории Беломорского района.

При этом, поскольку пока бродячие животные находятся в Беломорске, прокуратура предупредила главу районной администрации о недопустимости нарушений закона. С жалобами на нападение животных жители Карелии могут обращаться в прокуратуру или в полицию района.

Напомним, ранее жители Беломорска пожаловались на огромную стаю собак, разгуливающих по городу. Администрация Беломорского района 25 января заявила о начале отлова безнадзорных животных с улиц города.

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Комментарии

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David.
2022-01-27 09:36:22
А кто этих блоховозов разводил?
Змейка
2022-01-27 08:50:40
30-ать лет одно и то же...
Гость
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