На севере Карелии будут судить несостоявшегося влюбленного убийцу

В Костомукше 50-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в ноябре 2022 года ночью в квартире жилого дома в Костомукше трое мужчин и женщина устроили пьяную вечеринку. В какой-то момент, 50-летний участник застолья из-за личных неприязненных отношений, возникших по причине ревности, нанес множественные ножевые ранения собутыльнику.

Однако свои действия, направленные на убийство, не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам. Находившаяся в квартире женщина сумела выхватить у нападавшего нож, чем помешала убийству. Благодаря своевременному оказанию квалифицированной медицинской помощи, мужчина остался жив.

На период следствия обвиняемому выбрана мера пресечения в виде заключения пол стражу.

В настоящее время следователями проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.